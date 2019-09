Handball : TV Ratingen will gegen den Spitzenreiter die ersten Punkte

Chris Schweinsberg freut sich auf das Duell mit dem BHC II. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Am Samstag kommt im Bergischen HC II das Top-Team der Verbandsliga an den Europaring. Ein Sieg der noch punktlosen Gastgeber wäre eine Überraschung, aber der TV Ratingen hat sich die ganze Woche gezielt auf diesen Gegner vorbereitet. Und in den Tabellenkeller will er nicht komplett abrutschen.

Weiterleiten Drucken Von Werner Möller

Dass am Samstag im Verbandsliga-Heimspiel des TV Ratingen gegen den Tabellenführer Bergischer HC II Schwerstarbeit auf ihn zukommt, das ist für Torwart Marco Sobotta klar. „Diese bergische Truppe steht zu recht ganz oben“, sagt der 24-jährige Projektleiter einer Düsseldorfer Großfirma. „Aber egal, ich freue mich riesig auf dieses Heimspiel. Wir haben uns viel vorgenommen, gut trainiert, ich fühle mich endlos wohl beim TV Ratingen, und was gibt es Schöneres, als den Tabellenführer zu bezwingen?“

Die Ratinger hatten im vorigen Sommer, als Andreas Hoppe mit knapp 50 seine lange Karriere beendete, ein gewaltiges Torwartproblem. Aber Niklas Vogel, eigentlich zu diesem Zeitpunkt für die Reserve als Trainer zuständig, der kannte Marco Sobotta. Die beiden hatten schon gegeneinander gespielt, Sobotta noch für den Neusser HV, aber besser kannte Vogel dessen Vater. Der war mit seiner Firma einer der Sponsoren der Fortuna, Vogels Arbeitgeber. Darüber wurde der Kontakt hergestellt, Marco nahm am Training teil, es gefiel ihm auf Anhieb am Europaring, und nun ist es schon seine zweite Saison beim Verbandsligisten. Max Scholz ist die Nummer eins, daran wird auch nicht gesägt, nicht so wie bei der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft, aber Sobotta bekommt immer erhebliche Spielanteile. Er wohnt in Holthausen, die lästige Anfahrt quer durch Düsseldorf (15 Kilometer pro Strecke) nimmt er in Kauf. „Wenn ich gut durchkomme, bin ich in 20 Minuten am Europaring“, so der 24-Jährige.

Jedenfalls steht am Samstag eine Herkulesaufgabe an. Die Ratinger haben ihre beiden Auftaktspiele verloren, und auch gegen diesen Bergischen HC II deutet eigentlich wenig auf den ersten Punktgewinn hin. Aber vorbereitet ist die Mannschaft bestens. „Wir wissen, wie die Bergischen spielen“, sagt Co-Trainer Chris Schweinsberg. „Sie spielen völlig offen, bis zum Eins-Fünf-System. Sie wollen ganz früh den Ball erobern und dann über ihre pfeilschnellen Angreifer zum Abschluss kommen. Wir haben in dieser Woche im Training pausenlos geübt, wie man das bekämpfen kann.“