Handball : Schlüsselspiel für die SG-Reserve

Marcel Müller ist gegen Essen an Bord der SG-Reserve. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Der Verbandsliga-Aufsteiger Schwarz-Weiß Essen ist zu Gast an der Gothaer Straße. Die Reserve der SG Ratingen will im zweiten Anlauf den ersten Heimsieg in dieser Saison. Spielmacher Marcel Müller ist nach seiner Roten Karte zurück, aus der A-Jugend des SC Longerich kam kurzfristig Severin Blumenthal hinzu.

Am Samstagnachmittag bietet sich der SG Ratingen II die Riesenchance, sich etwas festzusetzen im Verbandsliga-Mittelfeld. Schwarz-Weiß Essen kommt an die Gothaer Straße, Anwurf 15.30 Uhr, und nach dem bisherigen Saisonverlauf deutet einiges darauf hin, dass dieser Aufsteiger das erste Verbandsliga-Jahr kaum überstehen wird. Es gab bisher zwei schwere Niederlagen gegen die Reserve des LTV Wuppertal und zu Hause gegen die TG Cronenberg, also Gegner, die keineswegs zur Spitze der Liga gerechnet werden. Der Druck liegt damit ausschließlich bei den Gastgebern.

Ratingens Trainer Rene Osterwind hat seinen Oktoberfest-Trip gut überstanden und ist wie immer voller Tatendrang. „Es ist ein Schlüsselspiel“, sagt der 37-Jährige, der auch mit seinem Spielmacher Marcel Müller rechnen kann trotz Roter Karte zuletzt im Derby. „Marcel ist nicht gesperrt, dazu hätte er die Blaue Karte bekommen müssen“, klärt Bastian Schlierkamp, der SG-Chef, auf. Zudem ist Marc Steppke auf der rechten Seite dabei. Und dann gibt es noch einen Debütanten: Severin Blumenthal, ein 19 Jahre alter Kreisläufer. Er kommt aus der A-Jugend des SC Longerich, ist nach Düsseldorf gezogen und stand deshalb kürzlich bei der SG auf der Matte. „Den Jungen können wir bestens gebrauchen“, sagt Osterwind.

(wm)