Handball : Lintorf ist nur leichter Favorit

Foto: RP/Fries, Stefan (frs) Kai Klause hat sich den Fuß verdreht, will aber unbedingt für seine Lintorfer auflaufen.

Lintorf Gegen das noch sieglose Dümpten soll der erste Verbandsliga-Heimsieg für den TuS 08 Lintorf in dieser Saison her. Trainer Markus Wölke weiß aber, dass das nicht einfach wird: „Dümpten ist eine Mannschaft, die man nicht so nebenbei weghaut“, warnt er.

Eigentlich ist der TuS Lintorf der Topfavorit am Samstag im Verbandsliga-Heimspiel gegen den HSV Dümpten. Aber bei diesem Ausdruck wirkt Trainer Markus Wölke durchaus gereizt: „Das Wörtchen ‚Top‘ lasse ich mal ganz schön weg. Klar sind wir leichter Favorit, allein schon wegen des Heimrechts, aber Dümpten ist eine Mannschaft, die man nicht so nebenbei weghaut. Das ist eine erfahrene Truppe, die hat zuletzt den Panthern in deren Halle erhebliche Schwierigkeiten bereitet. Wir kennen diese Dümptener schließlich. Sie spielen sehr robust und können jedem Team in dieser Liga das Leben verflixt schwer machen. Und ganz sicherlich uns. Wir müssen dagegen eine frühe Lösung finden, es soll schließlich der erste Heimsieg her.“

Dann wären seine Lintorfer (derzeit 2:2 Punkte) dort, wo sie hinwollen: oben dabei, mit Blickkontakt zur Spitze. Dümpten hat beide Auftaktspiele verloren, dem 26:34-Heimdebakel gegen den Bergischen HC II folgte die knappe Niederlage in Burscheid. Ein ganz wichtiger Akteur dort ist der Ratinger Kevin Michalski, und Oldie Daniel Kiriakou ist immer für eine Überraschung gut. Hinten wie vorne. Wohl nicht dabei beim TuS ist Kai Uwe Klause, der sich im Spiel bei der SG Ratingen II das Fußgelenk verdrehte. „Wir werden ihn kaum aufstellen“, so Wölke, „die Gefahr, dass bei einem zu frühen Einsatz Schlimmeres passiert, ist zu groß. Aber Kai ist ungemein ehrgeizig, der will immer spielen.“ Möglich, dass das Debüt von Daniel Gascon erfolgt, der Spanier war ein Jahr verletzt, zuletzt verhindert, aber am Samstag ist mit ihm zu rechnen.

(wm)