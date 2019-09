Handball : TV Ratingen kann den Vorsprung nicht verteidigen

Solingen Bis kurz vor dem Ende liegt Verbandsligist TV Ratingen beim TB Solingen vorne, verliert aber noch 23:25. Co-Trainer Chris Schweinsberg ärgert sich, denn eigentlich hatte seine Mannschaft gewusst, was auf sie zukommen würde. Auf den ersten Punkt der neuen Saison muss der TVR noch warten.

Auch geraume Zeit nach dem Abpfiff hatte Chris Schweinsberg noch gewisse Mühe, sich zu beruhigen. Für den Co-Trainer des TV Ratingen war der Sieg in der Handball-Verbandsliga beim TB Solingen greifbar nahe, aber im Endspurt hatten die Bergischen die Nase vorne. Seine Ratinger unterlagen 23:25 (12:10-Pausenführung) und müssen sich mit dem ersten Punktgewinn weiter gedulden. „Wenn man zehn Minuten vor dem Ende mit zwei Treffern vorne liegt, dann muss das einfach verteidigt werden“, sagte Schweinsberg. „Da waren wir fahrlässig, haben viel zu überhastet angegriffen, völlig unnötig mehrere Bälle verloren und unter Zeitdruck lief kaum noch etwas zusammen.“

Der TB Solingen hat sich in diesem Sommer mit Matthias Ley von der TG Cronenberg verstärkt, ein nicht nur vorzüglicher Deckungsspieler, er ist zudem ein guter Werfer für die Königsposition. Er hatte sich geschickt Kraftreserven für den Endspurt aufgespart und war es dann, der den Grün-Weißen die entscheidenden Bälle ins Netz setzte. Schweinsberg: „Wir hatten diesen starken Rückraum-Schützen durchaus auf der Rechnung. Wir haben das genau besprochen. Es durfte deshalb einfach nicht passieren, dass von Halblinks in der Endphase die entscheidenden Gegentore fallen.“ Da stand Marco Sobotta zwischen den Pfosten, er war machtlos gegen die wuchtigen Geschosse des Solinger Halblinken. Bis zur 45. Minute hütete Max Scholz den Kasten mit durchaus guter Vorstellung.

Dabei standen dessen Vorderleute bis zur 50. Minute ordentlich. Nur 20 Gegentore bis zu diesem Zeitpunkt, das ist verkraftbar. Zudem war Tristan Beckmann wieder dabei, er war gleich eine Bereicherung. Wie man es vom 30-Jährigen kennt. Und links hatte Ron Czarnecki starke Szenen. Aber insgesamt war es einfach zu wenig, um beim Langzeit-Rivalen zu punkten. Mats Wiedemann, der Zugang von den Vikings, der beim Saisonauftakt überzeugend auftrumpfte, hatte nicht unbedingt seinen besten Tag. Nur zwei Feldtore, er kann es erheblich besser. Er hatte aber schon früh einen Pferdekuss bekommen, was ihn beim weiteren Spielverlauf gewaltig hemmte. Aber alles entscheidend war die vorletzte Minute, als sich Solingen mit einem Treffer absetzte, worauf der Turnverein keine Antwort wusste. Am Samstag hat er wieder Heimrecht, die Bergischen Panther II kommen an den Europaring (17.30 Uhr).