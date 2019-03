Tischtennis: Zuhause in die Verbandsliga aufsteigen

Zuhause in die Verbandsliga aufsteigen

Rheinberg/Xanten Tischtennis: Der TuS 08 Rheinberg II kann den Landesliga-Titel einfahren, der TuS Borth den in der Bezirksklasse.

Landesliga : Der TuS 08 Rheinberg II kann am Samstag vorzeitig Meister zu werden – und dieses Mal soll es auch klappen. Zuhause empfängt der Tabellenführer den TV Mehrhoog, der noch um den Klassenerhalt kämpft. „Wir haben einen Heimvorteil, den wir nutzen wollen“, sagt Kapitän Kai Hübert, der von seinem Team einen kämpferisch starken Auftritt erwartet. Denn komplett wird der Spitzenreiter nicht antreten. Manfred Müller und Thomas Büssen rücken erneut in die Erstvertretung auf.

Bezirksliga: Bereits in der Vorrunde trat der SV Millingen ersatzgeschwächt gegen das Schlusslicht SV Schermbeck an. Und auch am Samstag fehlen mit Mario Spettmann, Klaus Fuchs und Christian Wolf drei Stammspieler. „Im Hinspiel haben wir mit vier Ersatzleuten nach einem 0:4 noch gewonnen“, erinnert sich Kapitän Henning Blankenstein. Daher ist er optimistisch.