Handball : SG wartete mit Saisoneröffnung bis zum Derby

Foto: SG Ratingen Die SG Ratingen beim stimmungsvollen Einlauf in die Sporthalle Gothaer Straße.

Ratingen Die Mannschaften kennen sich gut, doch sowohl die SG Ratingen als Aufstiegsfavorit als auch die SG Langenfeld als noch punktloses Team haben keine Punkte zu verschenken, wenn sie am Samstag um 18 Uhr in Ratingen aufeinandertreffen. Die Gastgeber laden dabei zur Saisoneröffnung, sportlich geht es bereist um 13 Uhr in der Gothaer Straße los.

Beim Regionalliga-Duell am Samstag (18 Uhr) zwischen der SG Ratingen und der SG Langenfeld gibt es neben dem Wiedersehen von Torhüter Jascha Schmidt mit seinem Ex-Klub weitere Verbindungen: Wie Schmidt war auch Ole Völker vergangene Saison noch in Ratingen aktiv, in der Spielzeit davor war es Dominik Jung. Auf der anderen Seite hat SG-Kreisläufer Christian Mergner eine Langenfelder Vergangenheit. Ratingens Trainer Marcel Müller freut sich auf das Wiedersehen mit dem ehemaligen SG-Trio, „auch wenn wir natürlich hoffen, dass alle drei am Samstag keinen guten Tag haben werden“. Der 37-Jährige findet, dass sein Team die Trainingswoche gut genutzt habe. „Wir werden weiter versuchen, unsere Fehlerquote zu minimieren.“

Das hatte beim 34:24-Sieg vergangenen Samstag gegen BTB Aachen schon besser geklappt als bei der 28:31-Auftaktniederlage bei TuSem Essen II. Und obwohl die Ratinger also bereits ihren Heim-Auftakt hatten, gibt es erst jetzt die Saisoneröffnung – der Rahmen stimmt mit dem Derby gegen Langenfeld anscheinend besser. Damit auch umgekehrt noch möglichst viele Zuschauer beim Regionalliga-Spiel sind, sorgt die SG für ein Rahmenprogramm und Verpflegung. Sportlich geht es bereits um 13 Uhr los, wenn die C-Jugend gegen die TG 81 Düsseldorf spielt, gefolgt von der Verbandsliga-Reserve um 15.30 Uhr gegen den Aufsteiger ETB Essen. Das alles als Ouvertüre für das Regionalliga-Derby zweier Teams, die die Punkte brauchen.

(ame)