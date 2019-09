Fußball : Ilbay macht Fortschritte bei 04/19

Freistoß mit links: Ali Can Ilbay ist einer der Standard-Experten von Ratingen 04/19, trat zuletzt beim 0:0 gegen Schonnebeck auch die Ecken. Foto: Fries, Stefan (frs)

Ratingen Offensivspieler Ali Can Ilbay arbeitet intensiv an seiner Fitness, um Fußball-Oberligist Ratingen 04/19 schnellstmöglich richtig helfen zu können. Trainer del Cueto gibt ihm Spielpraxis, damit er Kraft tanken kann. Bereits am Samstag geht es zu Spitzenreiter Straelen, die Gäste haben keinen Druck.

Ali Can Ilbay hat bei Ratingen 04/19 jetzt schon mehr Einsatzminuten in der Fußball-Oberliga bekommen, als in der gesamten vergangenen Saison, als er noch für die Sportfreunde Baumberg auflief. 194 Minuten sind es in drei Saisonspielen, in der Vorsaison kam er auf 159 in ebenso vielen Partien. Nachdem er in seiner Premieren-Saison für Baumberg 2017/18 in 30 Spielen neun Tore geschossen hatte, kam er in den folgenden Spielzeiten nicht mehr zum Zuge. Es folgte zu dieser Saison der Wechsel zurück nach Ratingen, wo er schon von 2013 bis 2015 gespielt hatte.

Damals wie heute ist Alfonso del Cueto sein Trainer, und er setzt auf Ilbay. Allerdings mahnt der Coach auch: „Er muss noch fitter werden.“ Denn der Offensivmann hatte nach den wenigen Einsätzen in der Vergangenheit ein paar Kilo zu viel auf den Rippen, was del Cueto auch klar angesprochen hatte. Nun freut sich Ilbay, dass die Extra-Läufe, die ihm sein Trainer verordnet hat, auch schon Wirkung gezeigt haben, zwei, drei Kilo hat er schon verloren. „Er arbeitet wirklich daran und will auch fitter werden“, betont del Cueto.

Den Spötteleien auf der Tribüne, dass er Spiele als „Abnehm-Maßnahme“ für seinen Schützling nutze, tritt der Trainer entgegen: „Er braucht Kraft, und die holt er sich vor allem auch in den Spielen. Dann wird er uns sehr helfen. Er hatte in Baumberg zuletzt nicht mehr die nötige Motivation, aber bei uns fühlt er sich wohl. Er macht das schon gut, ist ballsicher, dynamisch und antritttsschnell. Über seine Qualität müssen wir nicht reden.“

Vielleicht kann Ilbay diese schon am Samstag zeigen, wenn es zur ungewohnten Anstoßzeit um 16 Uhr mit der Partie bei Spitzenreiter SV Straelen losgeht. Der Tabellenführer hat am vergangenen Wochenende seine blütenweiße Weste verloren und die erste Niederlage kassiert: beim 1. FC Monheim mit 0:1. „Für uns wäre es vielleicht besser gewesen, wenn Straelen gewonnen hätte“, sagt del Cueto mit einem schiefen Lächeln und ergänzt: „Immerhin müssen und wollen die Straelener aufsteigen, bei den Verstärkungen, die sie haben. Sie werden eine Reaktion auf die Niederlage zeigen wollen, aber vielleicht haben sie jetzt auch Druck und wir können das nutzen.“

Info Ein Ratinger Trio fällt in Straelen noch aus Personal Für die Partie beim SV Straelen kann Ratingens Trainer Alfonso del Cueto fast aus dem Vollen schöpfen: Es fehlen Ersatztorwart Almantas Savonis sowie die Abwehrspieler Marvin Roch und Pascal Gurk, dafür ist Felix Clever wieder fit.