Tischtennis : TTC Heiligenhaus räumt bei der Stadtmeisterschaft ab

Riccardo Provinzano (r.) und Jonas Ketschau vom TTC. Foto: TTC/Jochen Rabstein

Heiligenhaus Der TTC Heiligenhaus hat die Stadtmeisterschaften im Tischtennis ausgerichtet, vor allem die eigene Jugend zeigte sich bei dem Turnier in sehr guter Verfassung und hielt schon bei den Senioren mit.

Nach fast dreijähriger Pandemie-Pause hat der TTC Heiligenhaus die Stadtmeisterschaften im Tischtennis ausgerichtet. „Wir wollten den Aktiven kurz vor Saisonbeginn Gelegenheit geben, ihre Form zu überprüfen, was auch vielfältig genutzt wurde“, sagt Sportwart Jochen Rabstein. Regina Merk (Post SV Heiligenhaus) und Björn Meiners (TTC) besiegten in der jeweiligen A-Klasse ihre Gegner mehr oder minder deutlich. Zudem gewannen beide auch den Doppeltitel, Merk an der Seite ihrer Vereinskollegin Anke Sparr, Meiners trat mit dem Ex-TTCer Dietmar Tönges an. Gemeinsam verteidigten Merk und Meiners auch den Titel im Mixed aus dem Jahr 2019 und avancierten zu den überragenden Aktiven dieser Titelkämpfe.

Bei der Jugend waren die Teilnehmer des TTC unter sich und stellten ihren deutlichen Aufwärtstrend unter Beweis. Der in der vergangenen Spielzeit ungeschlagene Riccardo Provinzano setzte sich sowohl im Einzel gegen einen sehr konstanten Moritz Meier durch wie auch im Doppel mit Jonas Ketschau. Beide traten auch in der Herren B-Klasse an und erreichten dort das Finale, das sie knapp gegen die Routiniers Tillmann/Ring vom TTC verloren. In dieser Einzelkonkurrenz erreichte der Jugendliche Carlos Wenk überraschend das Finale und musste am Ende dem Vorsitzenden Wolfgang Tillmann zum Titel gratulieren. Jugendwart Alexander Klein fand: „Mit diesen Ergebnissen, wie aber auch mit dem Abschneiden weiterer Jugendspieler, sind wir sehr zufrieden. Es ist schön zu sehen, dass die Jugendlichen sich auch bei den Erwachsenen behaupten können.“

Carlos Wenk und Emin Kerpani wurden Stadtmeister in den Jugend B und C. Stadtmeister bei den Senioren wurde Jugendwart Klein und gewann mit Stefan Horlacher auch die Doppelkonkurrenz. Ihren Titel in der Eltern/Kind-Konkurrenz verteidigten Oliver und Rainer Scheffler (TTC) – die Klasse erfreut sich immer größerer Beliebtheit. „Vielleicht nutzen Familien auch unser Trainingsangebot dienstags in den Herbstferien, dem Tischtennissport nachzugehen“, hofft der Vorsitzende Tillmann.

