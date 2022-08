Sport und Energiekrise : Jeder soll beitragen

Ratingen Leserbrief zum Thema Energiekrise und Sport: Roman Makoski findet, die Stadt Ratingen sollte die Schwimmbäder offen halten und in ihnen anders Energie sparen, da das Schwimmenlernen lebenswichtig ist. Konsequenterweise müssten auch Museen und Theater in den Blick genommen werden.

Die bisherige Herangehensweise der Stadt Ratingen habe ich wahrgenommen in der Form, dass es primär darum geht, dass jeder Verbraucher den Verbrauch um 20 Prozent drosselt. Dass jeder seinen Beitrag leistet, ist für mich ein wichtiges Zeichen der Solidarität. In jedem Bereich kann und wird es Einsparpotenziale geben. Das Sparen kann aufgrund der jeweiligen Gegebenheiten auf unterschiedliche Art und Weise geschehen. Bei der Eishalle erscheint mir die zeitliche Reduktion der Eiszeit (etwas später beginnen, etwas früher aufhören) ein sinnvoller Ansatz – so schmerzhaft er für den Sport auch ist. Die Vereine und Ligen werden nicht drumherum kommen, hier auch den Ligabetrieb gegebenenfalls anzupassen. Was verwundert, ist, dass umliegende Gemeinden hier keine zeitlichen Einschränkungen bisher in Erwägung ziehen – gibt es dort keine Intention oder Notwendigkeit Energie einzusparen beziehungsweise werden andere Schwerpunkte gesetzt?