Handball : „Interaktiv“ verliert in Opladen klar

Opladens Maurice Meurer (Mitte) war mit acht Toren ein wichtiger Faktor beim Testspielsieg gegen „Interaktiv Handball“. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Die Saison in der Handball-Regionalliga beginnt am Freitag in Korschenbroich, davor hat „Interaktiv Handball“ nun zweimal verloren. Der spielende Co-Trainer Alexander Oelze hält Schwankungen in der Vorbereitung für normal.

Zu seiner offiziellen Saisoneröffnung hatte der TuS 82 Opladen einen attraktiven Kontrahenten eingeladen. Bereits seit einigen Jahren versucht sich „Interaktiv Handball“ aus Ratingen am Aufstieg in die 3. Liga, ist bislang allerdings knapp gescheitert. Wer nun eine spannende Handballpartie erwartet hatte, sah sich getäuscht. Der klassenhöhere TuS überrollte beim 33:23 (15:14) vor allem in der zweiten Halbzeit den Gegner, obwohl er auf sechs Spieler verzichten musste.

„Gerade auf der Kreisläuferposition hatten wir einige Problem“, sagte Trainer Fabrice Voigt angesichts der Verletzungen von Maxim Swiedelsky (Hand) und Zugang Jonas Leppich, der sich im Trainingslager einen Bänderriss zugezogen hatte. Der Verein legte kurzfristig nach und sicherte sich die Dienste des zuletzt beim Soester TV aktiven Julian Vukoja. Voigt: „Im Zuge seine Ausbildung ist er nach Düsseldorf gezogen und wird uns nun zumindest sieben Wochen zur Verfügung stehen.“

Im Test gegen die Ratinger fehlten außerdem Karl Nitsche (Blinddarm-OP), Fynn Johannmeyer (Bänderriss), Julius Schroeder (Zerrung) und Birger Dittmer (Gehirnerschütterung), so dass der Coach auch Spielern die Chance gab, die sonst nicht so viel Einsatzzeit bekommen. Der Qualität schadete dies nicht. Zwar präsentierten sich in Maurice Meurer und Jan Jagieniak mit acht und sechs Toren etablierte Handballer in Topform, doch Voigt lobte auch die Leistungen von Leonard Bachler und André Boelken im Rückraum. „Wir hatten nur zwischendurch einen kleinen Bruch im Spiel. Am Ende der ersten Halbzeit haben wir sehr fehlerbehaftet agiert. Ansonsten war das ein starker Auftritt“, sagte Voigt, der nach der Pause auch die Leistung von Louis Oberosler lobte. Der Torhüter parierte elfmal.

Für „Interaktiv“ sagte der spielende Co-Trainer Alexander Oleze auch mit Blick auf das 25:26 unter der Woche gegen den Liga-Konkurrenten HG Remscheid: „Wir haben in den vergangenen beiden Testspielen sicher die schwächsten Leistungen der gesamten Vorbereitung gezeigt. Aber Schwankungen sind innerhalb der Vorbereitung normal. Wir befinden uns ja beispielsweise immer noch im Prozess, die Neuzugänge sportlich zu integrieren. Daher machen wir uns jetzt auch nicht verrückt, sondern arbeiten intensiv weiter.“ Der Ex-Profi ergänzte: „Es ist nicht nur wichtig, dass wir uns an unseren Plan und die getroffenen Absprachen halten, sondern auch, dass wir immer mit voller Emotionalität dabei sind – aber dabei einen klaren Kopf behalten.“