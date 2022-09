Eishockey, Regionalliga : So sieht es nun bei den Ratinger Ice Aliens aus

Gemeinsam für die Ratinger Ice Aliens: Sportobmann Wilfried Tursch, Schatzmeister Uwe Esser, Trainer Frank Gentges und Vorsitzender Rainer Merkelbach (von links). Foto: Ice Aliens

Ratingen Für die Ratinger Ice Aliens geht es nun erst einmal extern aufs Eis, der Eishockey-Regionalligist dankt dafür dem Krefelder EV, von dem er im Rahmen einer Kooperation auch fünf Spieler bekommt. Zudem gibt es einen Zugang aus Essen.

Da die Ratinger Ice Aliens durch den Ratsbeschluss nun Planungssicherheit haben, kann es mit dem Eistraining bald losgehen. Das letzte reine Off-Ice-Training findet am Donnerstag in Ratingen statt, der ASE Hockey Shop verteilt dabei auch die Ausrüstung des neuen Partners CCM Hockey: Insgesamt sind es mit Helmen, Hosen, Handschuhen, Schlägern und Textilien einige Hundert Teile für fast 30 Spieler. Ab Montag trainiert die Regionalliga-Mannschaft dreimal wöchentlich in Dinslaken und Krefeld. Trainer Frank Gentges wird den On-Ice-Trainings jeweils eines ohne Eis vorschalten. Die Ice Aliens danken dem Krefelder EV, der sie bei der Suche nach freien Trainingszeiten tatkräftig unterstützt hat, insbesondere Achim Staudt und Thorsten Licht.

Und auch auf anderer Ebene geht ein Dank an den KEV: Gleich fünf Spieler stoßen aus dem Krefelder Nachwuchs zu den Ice Aliens. Ursprünglich hatte der KEV eine Kooperation mit den Kobras aus Dinslaken vereinbart, doch dann zogen die sich aus der Regionalliga zurück. Die Verteidiger Benedikt Pricken und Marcel Marten wechseln fest nach Ratingen, die Stürmer Giovanni Schönfeld, Brian Westerkamp und Stefan Laschitzky stehen mit Förderlizenzen zur Verfügung. Elmar Schmitz, KEV-Sportvorstand und U23-Cheftrainer sagt: „Für unsere Jungs ist die Lösung optimal. Denn so können sie bei uns bleiben und trainieren, und wir haben sie weiterhin aktiv im Training. Jederzeit können wir sie in den Wettkampf integrieren, wenn wir sie brauchen. Gleichzeitig bietet Ratingen ihnen Spielpraxis in der Regionalliga.“ Die Ice Aliens gehen weiter den Weg, ambitionierte Nachwuchsspieler in die erste Mannschaft zu integrieren, neben den Eigengewächsen eben auch externe. Trainer Gentges sagt: „Ich gehe davon aus, dass die Spieler uns helfen werden, und hoffe, dass sie alles dafür tun, um wieder Thema für die Oberliga zu werden. Mein Dank gilt dem KEV und insbesondere Elmar Schmitz.“

Ein weiterer Zugang kommt von den Moskitos Essen: Der 20-jährige David Gorski wurde in Oberhausen geboren und kam über die Stationen Berlin, Wolfsburg, Krefeld, Duisburg und Düsseldorf zur Saison 2021/2022 zu den Moskitos in die Oberliga. Nun wird er in der Regionalliga mit der Nummer 24 auflaufen.

(RP/ame)