Jugendfußball, Regionalliga : Ratinger C-Junioren verkaufen sich in Leverkusen teuer

Ratinger C-Junioren verkaufen sich in Leverkusen teuer

Ratingen Der Fußball-Nachwuchs von Ratingen 04/19 startet mit einer 0:1-Niederlage beim großen Favoriten Bayer 04 Leverkusen, schlägt sich aber dabei wacker. Als nächstes kommt der 1. FC Köln in den Sportpark.

Die Vorfreude war riesig. Nach dem in der Relegation erreichten Aufstieg reisten die C-Junioren von Ratingen 04/19 nun zum Saisonstart der Regionalliga West, Staffel 2, zu Bayer 04 Leverkusen. Obwohl die Mannschaft des Trainer-Duos Kai Schmidt und Il Woo Jang eine gute Leistung ablieferte, zog sie letztlich beim Favoriten den Kürzeren – 0:1 (0:1). „Heute haben sich unsere Jungs sehr teuer verkauft“, sagte Schmidt. „Trotzdem müssen wir am Ende feststellen, dass der knappe Sieg für die Leverkusener in Ordnung geht“.