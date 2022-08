Tischtennis : Oberligist Bayer will wieder überraschen

Krefeld Die Spannung steigt. Am 10. September startet die Tischtennis-Oberliga in die neue Saison. Der SC Bayer 05 Uerdingen hat wieder den Klassenerhalt als Ziel ausgerufen – aber . . .

Die höchstspielende Herrenmannschaft des SC Bayer 05 Uerdingen – es ist zugleich auch die höchstspielende in Krefeld – wird wieder in der Oberliga antreten. Dort wurden in der zurückliegenden Spielzeit überraschend gute Resultate erzielt und unerwartet Platz vier erreicht. Ähnlich wie in der vergangenen Saison wird auch diesmal lediglich der Klassenerhalt als Ziel ausgerufen. Ob Bayer 05 dann am Ende wieder im oberen Mittelfeld landet, wird sich zeigen. Zumindest ein wenig traut sich Rolf Schages aus der Deckung. So sei es aber durchaus realistisch, große Teams zu ärgern und mit einem guten Start die Klasse zu halten, erklärt der Abteilungsleiter voller Vorfreude auf den Saisonstart am 10. September, wenn die Uerdinger den TTC Champions Düsseldorf empfangen.