Kriminalität in Viersen : Polizei fasst Jugendliche nach Raubüberfall an einem Zwölfjährigen

Drei Viersener - 13, 15 und 19 Jahre alt - kamen vorübergehend in Polizeigewahrsam. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Viersen Nach einem Raub auf einen Zwölfjährigen am Sonntagabend in Viersen-Süchteln hat die Polizei drei Tatverdächtige vorübergehend in Polizeigewahrsam genommen. Anschließend wurden die 13, 15 und 19 Jahre alten Viersener ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Laut Polizei geschah der Überfall gegen 20 Uhr auf der Weberstraße. Die Jugendlichen hinderten den Jungen, der auf seinem Fahrrad unterwegs war, an der Weiterfahrt und forderten die Herausgabe seines Rades. Das Kind sei auch mit einem Schlüssel in die Schulter gestochen worden. Daraufhin habe der Junge den Jugendlichen sein Fahrrad ausgehändigt, so eine Polizeisprecherin.

Pech für das Trio: Der Vater des Zwölfjährigen befand sich in der Nähe, sah die Jugendlichen mit dem Fahrrad seines Sohnes und bewog sie dazu, das Rad abzustellen. Die drei Jugendlichen ergriffen zu Fuß die Flucht, die herbeigerufene Polizei fand sie in der Nähe. Die Ermittlungen dauern an.

(mrö)