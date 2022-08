Sport und Energiekrise : Rat beschließt für die Ice Aliens – geduscht wird kalt

Der Rat der Stadt Ratingen tagte in der Ahi-Halle. Foto: Georg Amend

Exklusiv Ratingen In der Ratssitzung am Dienstag wurden die in der Beschlussvorlage genannten Maßnahmen zur Energie-Einsparung genehmigt. Die Ratinger Ice Aliens bekommen ab dem 21. September Eis und einen Zuschuss. Für alle Sportler werden die Duschen kalt.

Gegen 18.45 Uhr haben die Ratinger Ice Aliens am Dienstag Gewissheit über zwei wichtige Punkte für den Eishockey-Verein, dessen Regionalliga-Mannschaft am 30. September in die Saison starten soll: Der Rat der Stadt hat das Maßnahmenpaket zu Energie-Einsparungen in Bezug auf den Sport im Großen und Ganzen Kostenpflichtiger Inhalt wie in der Beschlussvorlage genehmigt, ebenso die „überplanmäßige Mittelbereitstellung“, um den Ice Aliens Kostenpflichtiger Inhalt die Verluste durch die spätere Eisbereitung in der Halle am Sandbach zu erleichtern. Dabei wird der Rahmen sogar erhöht von ursprünglich exakt kalkulierten 13.292 Euro auf nun von Bürgermeister Klaus Pesch vorgeschlagene 20.000 Euro. Das ist der Maximalbetrag, die Ice Aliens müssen genau abrechnen, wie viel sie zum Beispiel für die Anmietung externer Eisfläche ausgegeben haben, und bekommen diese Summe dann erstattet.

Um den Punkt der Eisbereitung war es schon vorab gegangen. Pesch sagte noch vor der Abstimmung im Konjunktiv: „Wir würden das so als Auftrag platzieren und von einem Arbeitsbeginn der Eisaufbereitung am 21. September ausgehen, und wenn wir Glück haben, ist das nach drei Tagen fertig. Das wäre der best case, es kann aber auch fünf Tage dauern. Die Aussage dazu ist: ‚Wenn es fertig ist, ist es fertig, dann kann es sofort genutzt werden.‘ Das kann der 24., 25. oder 26. September sein.“