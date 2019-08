Leichtathletik : Ratinger Mehrkampf-Talent feiert erfolgreiche DM-Premiere

Ratingen Mit Francesca von Schamann betrat ein weiteres Leichtathletik-Talent des TV Ratingen die Bühne der Deutschen Meisterschaften. Qualifiziert hatte sich das junge Talent für die DM in der Altersklasse W14 im Blockwettkampf Wurf.

In diesem Jahr kämpften die Sportler in Lage um Titelehren. In ihrer Altersklasse war von Schamann die einzige von 21 Athletinnen, die sich aus NRW qualifizierte. Mit den Trainern Klaus Suhl und Heike Drubel bereitete sie sich darauf vor, die fünf Disziplinen 100-Meter-Sprint, 80-Meter-Hürden, Weitsprung, Kugelstoßen und Diskus zu absolvieren.