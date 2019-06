Leichtathletik : TVR-Athleten gehören zur Spitze

Ratingen Der Nachwuchs qualifiziert sich mit guten Leistungen für Deutsche Meisterschaften.

(RP) Für die Leichtathleten des TV Ratingen ging es zuletzt Schlag auf Schlag. Innerhalb einer Woche fanden die Landesmeisterschaften sowohl in den Blockwettkämpfen der Altersklasse U16 als auch in den Einzeldisziplinen der Altersklassen U16/U18 und U20 statt. Zuvor wurden auch noch die Regionalmeisterschaften in allen Altersklassen ausgetragen.

Bei den Regionalmeisterschaften in Dormagen machten Julia Holzmann und Fenja Kothe durch ihre Ergebnisse im Weitsprung auf sich aufmerksam. Kothe sprang mit einer Weite von 5,41 Meter eine neue persönliche Bestleistung (p.B.). und holte damit die Qualifikation für die NRW-Meisterschaften Ende Juni in Duisburg. Holzmann gelang ein Sprung auf 5,81 Meter. Neben einer neuen Bestleistung hat sie die Norm für die Deutschen Meisterschaften Ende Juli in Ulm.

Bei den Landesmeisterschaften im Block in Krefeld beeindruckte Francesca von Schamann (w14) im Block Wurf durch ihre Laufleistungen. Ihr 100-Meter-Sprint in 12,79 Sekunden würde sie schon zur Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften der höheren AK W15 berechtigen. Auch über die 80 Meter Hürden war sie mit 13,61 Sekunden die schnellste Läuferin. Bis zum Kugelstoßen lag die junge Athletin in Führung, letztlich wurde sie Zweite. Mit ihrer Punktzahl von 2830 erreichte sie die Norm für die Deutschen Meisterschaften im August in Lage. Marie Göllner (W15) hatte ihre Stärken beim Diskuswurf und beim Kugelstoßen, wo sie sogar eine neue Bestleistung erreichte. Am Ende konnte sie sich über einen vierten Platz freuen.

Weiter ging es für die U16/U18/U20-Nachwuchsathleten mit den Landesmeisterschaften in Mönchengladbach. Julia Holzmann siegte im Dreisprung mit einer Weite von 11,08 Metern und ist nun die amtierende Landesmeisterin in ihrer Altersklasse. Sie war die einzige Springerin die elf Meter übersprang in diesem Wettkampf. Sowohl im Weitsprung als auch im 100-Meter-Sprint, in dem sie mit 12,70 Sekunden eine neue p.B. lief, schaffte sie den Sprung auf das Treppchen. Lela da Costa hat sich über den Winter im Training insbesondere auf die 400-Meter-Strecke vorbereitet. Sie lief die Stadionrunde in 60,61 Sekunden und wurde Vizelandesmeisterin. Selbiges wurde Francesca von Schamann (U16) im 100-Meter- Sprint. Gleichzeitig verbesserte sie ihre Bestmarke auf 12,77 Sekunden. Mit ihrem ersten Weitsprung über fünf Meter darf auch sie sich über einen zusätzlichen Start in Duisburg freuen. Mit neuer Bestleistung über die 200 Meter konnte sich auch Fenja Kothe ein Ticket für die NRW-Meisterschaften sichern.