Fußball : Moses Lamidi sieht Rot – 04/19 siegt trotzdem

Das Ratinger Sturmtalent Yunhwan Lee (links) köpfte die Gäste gegen den 1. FC Kleve in Führung. Foto: Markus van Offern (mvo)

Ratingen Ratingen 04/19 gewinnt die Oberliga-Partie beim 1.FC Kleve mit 2:0, obwohl das Team in der zweiten Halbzeit in Unterzahl agiert.

Nach einer guten Defensivleistung und einer moralisch-starken Vorstellung bezwang Oberligist Ratingen 04/19 trotz 47-minütiger Unterzahl den 1. FC Kleve mit 2:0 (2:0) und sicherte sich damit sechs von neun möglichen Punkten in der englischen Woche.

„Die Jungs haben sich richtig reingehängt“, lobte Trainer Alfonso del Cueto seine Mannschaft nach dem Auswärtssieg. Offiziell flog Moses Lamidi in der 42. Minute mit einer Roten Karte wegen Schiedsrichterbeleidigung vom Platz. Für seinen Trainer war jedoch nicht ersichtlich, warum sein Torjäger vorzeitig zum Duschen in die Kabine musste. „Der Moses ist ja keiner, der sich im Ton vergreift oder einfach die Schiedsrichter angeht“, kommentierte del Cueto die Szene, die den Ratingern die lange Unterzahl bescherte. Zu diesem Zeitpunkt führte das del Cueto-Team in Kleve aber bereits mit 2:0.