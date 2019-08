Wakeboard : Carlotta Sühs holt direkt DM-Bronze

Langenfeld Die junge Langenfelderin Carlotta Sühs steht seit fünf Jahren auf dem Wakeboard. Jetzt fuhr sie zum ersten Mal bei einer Deutschen Meisterschaft mit und holte sich direkt eine Medaille. Der Monheimer Mats Vanhauer (14) wurde Vierter.

„Ich wollte unbedingt aufs Treppchen kommen. Als ich meinen Lauf geschafft habe, war ich richtig froh“, erzählt die Zehnjährige aus Langenfeld-Berghausen. Nachdem sich Carlotta, die Freunde und Familie nur Lotta nennen, bei der NRW-Meisterschaft in Düren den zweiten Platz gesichert hatte, war sie entsprechend motiviert, sich intensiv für die „Deutschen“ vorzubereiten. Der Wettkampf ging an der Seilbahn „Blaue Lagune“ in Wachtendonk nahe der Grenze zu den Niederlanden über die Bühne.