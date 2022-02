Eishockey, Regionalliga : Nächstes Spiel der Ice Aliens verlegt

Wieder warten heißt es für die Ratinger Ice Aliens und Trainer Andrej Fuchs. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Auch die Eishockey-Partie der Ratinger Ice Aliens in Duisburg kann nicht am Freitag stattfinden: Die Füchse haben aktuell zwölf Corona-Fälle. Für das Heimspiel der Aliens am Sonntag wird der Online-Kartenverkauf erst nach den Testungen der Spieler freigeschaltet.

Die Coronavirus-Pandemie hat den Eishockeysport wieder ziemlich im Griff. Auch das nächste Auswärtsspiel der Ratinger Ice Aliens in der Regionalliga am Freitag in Duisburg kann nicht wie geplant stattfinden. Die dortigen Füchse vermelden inzwischen zwölf Infektionen in ihrer Mannschaft. Das Spiel wurde in gegenseitigem Einvernehmen auf Dienstag, 22. Februar, 19.30 Uhr verschoben.

Dagegen ist die Durchführung des Heimspiels der Ice Aliens am Sonntag um 18 Uhr gegen den EHC Neuwied bisher nicht gefährdet. Der Online-Kartenverkauf wird aber erst am Donnerstagabend gegen 19 Uhr nach den turnusmäßigen Tests aller Spieler freigeschaltet.

Die aufgrund von Covid-19-Erkrankungen ausgefallenen Spiele wurden inzwischen alle neu terminiert, so dass sich der Spielplan für die verbliebenen sieben Spiele der Hauptrunde aktuell wie folgt darstellt: Sonntag, 6. Februar, 18 Uhr: Ice Aliens gegen EHC Neuwied; Freitag, 11. Februar, 20 Uhr: Dinslakener Kobras gegen Ice Aliens; Dienstag, 15. Februar, 19.30 Uhr: Ice Aliens gegen Eisadler Dortmund; Sonntag, 20. Februar, 18 Uhr: Ice Aliens gegen Neusser EV; Dienstag, 22. Februar, 19.30 Uhr: EV Duisburg gegen Ice Aliens; Freitag, 25. Februar, 19.30 Uhr: EV Duisburg gegen Ice Aliens; Sonntag 27. Februar, 19 Uhr: Eisadler Dortmund gegen Ice Aliens.

Anschließend beginnen die Play-Off-Halbfinalspiele ab dem 4. März. Da die Ice Aliens voraussichtlich Platz drei oder vier belegen werden, steht das erste Heimspiel für Sonntag, 6. März um 18 Uhr auf dem Plan.

(ame)