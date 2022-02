Fußball, Testspiele : In der Kreisliga geht es wieder los

Abdül Kilic (vorn) geht aus Heiligenhaus nach Duisburg. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Rot-Weiß Lintorf und ASV Tiefenbroich verlieren ihre Testspiele am Wochenende, am Wochenende geht es in der Kreisliga A wieder los. Länger warten müssen die Bezirksligisten SSVg Heiligenhaus und SV Hösel, die sich Sonntag zum Testspiel treffen.

Am Wochenende fanden einige Fußball-Testspiele statt. Schließlich beginnt am kommenden Sonntag schon die Kreisliga A mit ihrer Rückrunde. Rot-Weiß Lintorf muss dann nach Gerresheim, der ASV Tiefenbroich zur PSV Borussia, Anstoß jeweils 15 Uhr.

Die Bezirksliga beginnt erst Anfang März. Dafür wollte der SV Hösel beim Rather SV (Landesligist) testen. Das sagten die Blau-Weißen vom Neuhaus aber kurzfristig ab. Dazu Trainer Benny Schröder: „Auch bei uns hat Corona seine Spuren hinterlassen. Hinzu kommen einige Verletzungen. Ich hatte so nur zehn Spieler zur Verfügung. Aus den unteren Mannschaften wollte ich keine Verstärkung anfordern, die hatten alle selbst Testspiele.“ Am kommenden Sonntag geht es zum Nachbarn SSVg Heiligenhaus, Anstoß 15.15 Uhr. In der Stadt, wo er aufgewachsen ist, hofft Schröder, eine schlagkräftige Truppe aufstellen zu können.

Die SSVg testete derweil daheim gegen den SV Langenberg aus der Kreisliga A Wuppertal (Platz vier) und verlor 0:3 (0:1). Die Gäste-Treffer erzielten Julius Balke, Ioannis Athanassiou und Yassin Chanou. Der frühere Heiligenhauser Torjäger Abdül Kilic, der sich zu Saisonbeginn schwer verletzte (Kreuzbandriss), wird im Laufe der Rückrunde sein Comeback bei Genc Osman geben. Der Klub aus Duisburg spielt in der Landesliga 3, steht aber als Vorletzter auf einem direkten Abstiegsplatz.