Von Schlaganfall bis Darmkrebs : Neue Selbsthilfegruppen im Erkelenzer Land

Der Austausch mit Gleichgesinnten in einer Selbsthilfegruppe hilft, mit dem eigenen Schicksal besser zurecht zu kommen. Foto: dpa/Axel Heimken

Erkelenzer Land Das Selbsthilfe- und Freiwilligenzentrum (SFZ) des Kreises Heinsberg macht auf mehrere neue Gruppen aufmerksam. Sie helfen Patienten und ihren Angehörigen, mit Krankheit und ihren Folgen zurecht zu kommen.

(RP) Das Selbsthilfe- und Freiwilligenzentrum (SFZ) des Kreises Heinsberg ist der Ort für Menschen, die selber oder durch Angehörige mit verschiedensten Schicksalsschlägen, Erkrankungen oder Belastungen zu kämpfen haben. Vertraulich und in engem Kreis wird dort mit Menschen gesprochen, die in ähnlichen Situationen stecken, sich über Erfahrungen ausgetauscht und Mut gemacht Nun macht das SFZ auf mehrere neue Gruppen aufmerksam.

Schlaganfall Ein Schlaganfall ist ein einschneidendes Ereignis, sowohl für die Betroffenen als auch deren Angehörige. Plötzlich ist alles anders, und man muss sich auf die neue Lebenssituation einstellen. Dinge wie beispielsweise die Pflege sowie andere Hilfen müssen organisiert werden. Die Gruppe trifft sich an jedem dritten Mittwoch im Monat von 15 bis 17 Uhr Uhr im Pfarrheim der katholischen Kirche in Ratheim. Das nächste Treffen findet am Mittwoch, den 16. Februar statt. Aufgrund der Corona-Situation ist eine vorherige Anmeldung erforderlich.

Darmkrebs gehört zu den häufigsten bösartigen Erkrankungen in Deutschland. Laut RKI erhalten bundesweit jährlich etwa 60.000 Menschen diese Diagnose. In der Selbsthilfegruppe können sich Betroffene in vertraulicher Atmosphäre offen über bevorstehende Operationen, das Krankheitsbild, und die damit einhergehende psychische Belastung austauschen, sich gegenseitig unterstützen und entlasten. So ist häufig auch als Folge der Erkrankung ein Stoma zu versorgen, welches Fragestellungen in Bezug auf die Pflege aufwerfen und Probleme mit dem eigenen Körperbild verursachen kann. Die Gruppe trifft sich an jedem zweiten Dienstag im Monat im Reha-Zentrum am Krankenhaus Geilenkirchen. Das nächste Treffen findet am 8. Februar von 18.30 bis 20 Uhr statt.

Prostatakrebs Die Selbsthilfegruppe trifft sich an jedem dritten Dienstag in der Cafeteria des Krankenhauses Heinsberg. Hier können sich Interessierte mit anderen Betroffenen austauschen und sich über neue Diagnose- und Therapieformen informieren. Das nächste Gruppentreffen findet am 15. Februar von 18 bis 19.30 Uhr statt.

„Emotions-Anonymous“ Die Selbsthilfegruppe trifft sich wöchentlich freitags ab 19.30 Uhr im Gesundheitsamt Erkelenz. Thema der Treffen ist die Verbesserung emotionaler Gesundheit. Die Teilnehmer kommen in gegenseitiger Wertschätzung und unter Wahrung voller Anonymität in den Austausch und arbeiten an persönlicher Weiterentwicklung zu arbeiten.