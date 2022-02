Sportkegeln, Bundesliga : Heiligenhauser Sportkegler halten das Titelrennen offen

Matthias Simon verdiente sich ob seiner starken Leistung in Düsseldorf ein Sonderlob bei den Heiligenhauser Sportkeglern. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus In der Sportkegel-Bundesliga sichert sich die SK Heiligenhaus einen ganz späten, aber umso wichtigeren Auswärtspunkt in Düsseldorf. Am Samstag kommt Gelsenkirchen. Da soll die Heimweste weiß bleiben.