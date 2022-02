3:6-Heimniederlage : MSV kommt gegen Osnabrück unter die Räder

Duisburgs Aziz Bouhaddouz im Duell mit Omar Haktab Traore vom VfL Osnabrück. Foto: dpa/Revierfoto

Düsseldorf Der MSV Duisburg erlebt einen weiteren bitteren Abend. Das Wiederholungsspiel in der Dritten Liga gegen den VfL Osnabrück endet in einem Desaster. Zum dritten Mal in Folge kassieren die Zebras in einem Heimspiel vier oder mehr Gegentore.

Für Duisburgs Trainer Hagen Schmidt war das Heimspiel gegen den VfL Osnabrück ein Spiel wie jedes andere. Schließlich würde es auch nur drei und keine sechs Punkte geben. Und Punkte kann der abstiegsbedrohte MSV in der Dritten Liga dringend gebrauchen. Mit dem zweiten Sieg in Folge wollten sich die Zebras weiter von den Abstiegsplätzen absetzen. Das Vorhaben misslang. Beim 3:6 (1:2) gegen die Niedersachsen kassierten die Hausherren die nächste Heimpleite. Defensiv präsentierte sich der MSV einmal mehr desolat.

Sebastian Klaas (8.), Ba-Muaka Simakala (27.), Sven Köhler (47.), Marc Heider (52.), Lukas Kunze (81.) und Felix Higl (90.+2) waren für Osnabrück erfolgreich. Moritz Stoppelkamp (13./62.) und Aziz Bouhaddouz (71.) trafen für den MSV.

Integration,Respekt,Toleranz! Unser Sondertrikot zur Partie gegen den @VfL_1899. #herznumahier💙 #Duisburg #3Liga#MSVOSN pic.twitter.com/BhhjkUfhnm — MSV Duisburg (@MSVDuisburg) February 2, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Dass das Wiederholungsspiel, welches im Dezember 2021 aufgrund eines vermeintlichen Rassismus-Vorfalls abgebrochen worden war, doch keine ganz normale Partie war, zeigten die Trikots beider Teams. Um ein Zeichen gegen Diskriminierung und Ausgrenzung zu setzen, spielten beide Mannschaften in Sondertrikots. Auf dem Osnabrücker Dress stand „Brücken bauen“, beim MSV „Integration, Respekt, Toleranz“.

Trainer Schmidt vertraute gegen den VfL der gleichen Anfangsformation wie beim 1:0-Auswärtssieg in Wiesbaden. Beide Teams starteten mutig und suchten den Weg nach vorne. Einen ersten Distanzschuss der Gäste konnte MSV-Keeper Jo Coppens parieren (4.). Wenige Augenblicke später war der Schlussmann dann aber geschlagen. VfL-Mittelfeldspieler Klaas schob den Ball überlegt zur Gäste-Führung ein (7.). Bitter für den MSV: Vorlagengeber Marc Heider stand knapp im Abseits.

Doch die Duisburger zeigten sich keineswegs geschockt von dem frühen Rückstand – und schlugen direkt mit der ersten Möglichkeit zurück. Eine Kopfballablage von Aziz Bouhaddouz leitete John Yeboah perfekt weiter zu Stoppelkamp, der aus rund sechs Metern zum Ausgleich traf. Die Freude über das 1:1 währte aber nicht lange. In der 27. Minute beförderte Simakala eine Heider-Hereingabe per Grätsche ins Netz.

Das zweite Gegentor brachte die Hausherren endgültig aus dem Konzept und dem VfL enormen Auftrieb. Vor allem auf der rechten Abwehrseite hatte der MSV gegen dominierende Gäste große Probleme. Dem dritten Treffer am nächsten kam erneut Klaas; aus spitzem Winkel traf er den Außenpfosten (29.).

Einmal kochten die Duisburger Emotionen im ersten Durchgang doch nochmal hoch: Innerhalb weniger Minuten sahen Sven Beuckert (MSV-Torwarttrainer), Marvin Knoll und Marvin Bakalorz die Gelbe Karte. Für Routinier Bakalorz war es die fünfte. Damit fehlt er beim kommenden Heimspiel am Sonntag, 6. Februar, gegen Borussia Dortmund II.

Kurz nach Wiederanpfiff kam es noch schlimmer für den MSV. Erst erhöhte Köhler auf 3:1, dann fand ein Flachschuss von Heider den Weg ins Tor. Ein Doppelschlag, der die wackelige MSV-Defensive endgültig ins Schwimmen brachte. MSV-Trainer Schmidt reagierte und beorderte Marlon Frey (kam für Kolja Pusch) und Julian Hettwer (Orhan Ademi) aufs Feld. Zwei Wechsel, die sich sofort auszahlten. Vor allem der 18-jährige Hettwer, der erst am Nachmittag seinen Vertrag bis 2024 verlängert hatte, belebte das rechte Offensvispieler der Hausherren merklich.

Eine Flanke auf den zweiten Pfosten von Hettwer vollendete Stoppelkamp schließlich zum 2:4. Der Seitfallzieher des MSV-Kapitäns wurde von einem Osnabrücker unhaltbar für VfL-Torhüter Philipp Kühn abgefälscht. Und auch am 3:4 durch Bouhaddouz war Hettwer beteiligt. In der Folge drängte der MSV auf den Ausgleich, die Tore fielen jedoch auf der anderen Seite. Kühn und Higl machten das Debakel für den MSV perfekt.

Nach der dritten Heimniederlage in Serie mit mindestens vier Gegentoren (3:4 gegen Saarbrücken, 0:5 gegen Magdeburg) rangieren die Duisburger weiter auf Rang 16.

