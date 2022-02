Eiskunstlauf : Ina-Bauer-Pokal feiert Comeback

Am Wohenende werden auf dem Eis der Rheinlandhalle wieder Pirouetten gedreht. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Nach zweijähriger Pause findet der Wettbewerb am Wochenende wieder statt. In diesem Jahr nehmen 270 Eiskunst-Läufer- und Läuferinnen von 7 bis 23 Jahren aus zahlreichen NRW Vereinen sowie aus den Bundesländern Bremen, Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Sachsen teil.

(lus) Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause richtet der Eissport-Verein Krefeld ohne Zuschauer und unter strengen Corona-Schutzregeln den Ina-Bauer-Pokal in der Rheinlandhalle aus. Der Ina-Bauer-Pokal, nach seiner Namensgeberin Ina Szenes-Bauer benannt, zählt mit zu den traditionsreichsten Eiskunstlaufwettbewerben in NRW und über die Grenzen hinaus und lockt zahlreiche Eiskunstlauf-Talente aus der Region und aus anderen Bundesländern auf das Krefelder Eisparkett.

In diesem Jahr nehmen 270 Eiskunstläufer*innen von 7 bis 23 Jahren,aus zahlreichen NRW Vereinen sowie aus den Bundesländern Bremen, Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Sachsen teil. Aus Krefelder Sicht treten für den Eissport-Verein Krefeld 36 Sportler*innen in verschiedenen Wettbewerbskategorien an. Die teilnehmenden Sportler*innen und Vereine freuen sich trotz der notwendigen Einschränkungen und Schutzvorkehrungen auf schöne und spannende Wettbewerbe.