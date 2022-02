Aus den Vereinen : TuS Breitscheid verhandelt über Schwimmzeiten

Breitscheid Der TuS Breitscheid ist im neuen Jahr mit neuen Kursen gestartet, der Seepferdchen-Schwimmkurs war direkt ausgebucht. Deshalb stimmt sich der Verein nun mit der Ratinger Bädergesellschaft über neue Zeiten ab.

In das neue Jahr ist der TuS Breitscheid mit neuen Kursen für Kinder und Jugendliche gestartet. Der jeden Sonntag stattfindende Seepferdchen-Kurs, bei dem Kinder an das Wasser gewöhnt werden und erste Schwimmtechniken erlernen, war innerhalb eines Tages bereits ausgebucht. Trotzdem können sich interessierte Eltern gerne melden: Die Abstimmung mit den Ratinger Bäderbetrieben läuft, um ab April einen Folgekurs anbieten zu können. Damit die Kinder im Anschluss auch weiterhin schwimmen können, bietet der TuS samstags eine Wasserzeit für alle Kinder, die bereits ihr Seepferdchen haben. Hier werden sie spielerisch zu Bewegungsabläufen im Wasser motiviert.

Ab dem 10. Februar startet außerdem ein Volleyballkurs für zehn- bis 15-jährige Kids in der Turnhalle der Matthias-Claudius-Grundschule an jedem Donnerstag.

Bereits seit vergangenem Jahr finden jeden Dienstag Hip-Hop- und Streetdance-Tanzkurse mit der zertifizierten Tanzpädagogin Piia Peräniitty statt. In diesen Kursen bewegen sich Kinder und Jugendliche vom Kindergartenalter bis zu 14 Jahre zu aktueller Musik aus den Charts. Passend dazu bietet der TuS am 4. und 5. Februar einen Workshop via Zoom an, zu dem sich alle Interessierten anmelden können.