Leichtathletik : Julia Holzmann will am Anlauf arbeiten

Julia Holzmann will am Anlauf arbeiten

Ratingen/Dortmund Als jüngste Teilnehmerin des Dreisprung-Wettbewerbes war Julia Holzmann zu den Deutschen Hallen-Meisterschaften gefahren, doch für die Athletin des TV Ratingen lief in Dortmund nicht viel zusammen.

Nein, das war nicht der Tag von Julia Holzmann: Bei den Deutschen Hallen-Meisterschaften in Dortmund kam die Dreispringerin des TV Ratingen nicht so recht in Tritt. Schon beim Einspringen passte der Anlauf nicht zu 100 Prozent, was sich durch den Wettkampf ziehen sollte. Zwar gelang der erste Versuch, er war aber mit 11,66 Metern eher auf Sicherheit denn auf Maximalweite ausgerichtet. Und als es dann weiter nach vorne gehen sollte, gab es zwei ungültige Versuche.