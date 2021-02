Leichtathletik : Franzi Schuster nach Verletzung noch nicht in Form

Xanten Die Xantenerin kann nach ihrer Zwangspause nicht an frühere Leistungen anknüpfen. Mit ihrer Zeit über 60 Meter Hürden ist sie zufrieden, dennoch landet sie nur auf dem letzten Platz.

Weil sie praktisch ohne Vorbereitung angereist war, hielt sich bei Franziska Schuster die Enttäuschung nach dem letzten Platz im zweiten DM-Halbfinale über 60 Meter Hürden in Grenzen. Zwei Tage vor ihrem 19. Geburtstag blieb der U20-Läuferin aus Xanten bei der nationalen Hallen-Meisterschaft der Frauen und Männer in Dortmund nur eine Nebenrolle. Schuster überquerte den Zielstrich im Trikot des TSV Bayer 04 Leverkusen in 8,74 Sekunden. „Mit der Zeit kann ich leben. Auch wenn die Platzierung natürlich enttäuschend ist“, sagte die Medizinstudentin, die dennoch froh war, an den Start gegangenen zu sein. Die Erfahrung, bei einer DM dabei gewesen zu sein, kann ihr schließlich niemand mehr nehmen.