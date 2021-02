Sport in der Pandemie : TV Ratingen lädt zum digitalen Sportwochenende

Sport in der Pandemie

Wer beim digitalen Sportwochenende des TV Ratingen mitmachen will, kann Lena Kreft mailen. Foto: TV Ratingen

Ratingen Der TV Ratingen veranstaltet ein digitales Sportwochenende in verschiedenen Themenblöcken. Für Mitglieder ist das Online-Angebot kostenlos, es kann aber auch von Nichtmitgliedern gebucht werden.

Auch wenn es eine erste Lockerung für den Sport gibt, dass er im Freien wieder individuell stattfinden kann, so hält der TV Ratingen auch an seinem Online-Angebot fest und baut es aus. Für den Zeitraum Freitag, 26. bis Sonntag, 28. Februar lädt der Großverein daher zu einem „digitalen Sportwochenende“ ein. Aktuelle Fitnesstrends, Powerstunden oder gesundheitsorientierte Stunden, die das Wohlbefinden steigern, findet man im Angebot des TV.

Der Verein will sich vom andauernden Lockdown, der zunächst bis 7. März angesetzt ist, nicht unterkriegen lassen und die Sportmotivation der Ratinger weiterhin hoch halten oder neu entfachen. Das digitale Sportwochenende ist in drei Trainingsblöcken zu je 2,25 Stunden und themenspezifisch unterteilt. Los geht es am Freitag um 17 Uhr mit dem Thema Fitness & Dance mit Kursen wie Body-Toning, Aeroworkout & Zumba. Samstagvormittag heißt das Motto „Power & Functional“. Innerhalb der Kurse „Functional Training“, „Körperkult“ sowie „deepWork“ wird es zwischen 10.30 bis 12.45 Uhr intensiv. Im Anschluss steht ab 14 Uhr das Thema „Gesundheit & Balance“ im Vordergrund. Mit Rückenfitness, Beweglichkeitstraining und einer Yoga-Stunde mit abschließender Entspannung wird der Tag ab 16 Uhr beendet. Das Angebot ist für Mitglieder des Vereins kostenlos, Nichtmitglieder können jeden Themenblock zum Preis von 15 Euro besuchen.