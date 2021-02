Sport in der Pandemie : Outdoor-Angebote für die Jugend

Geschicklichkeitsspiele, wie hier bei einer Kinderolympiade in Neuss, helfen Kindern bei der motorischen Entwicklung. Beim TV Ratingen gibt es am Wochenende noch einiges mehr. Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Service Ratingen Nachdem es Montag kurzfristige Lockerungen in den Maßnahmen zum Coronaschutz gegeben hatte, nach denen Sport wieder auf Anlagen im Freien erlaubt ist, hat der TV Ratingen ein Programm für Kinder und Jugendliche aufgelegt.

Die Mischung aus Frühlingswetter und der ersten kleinen Lockerung in der Coronaschutzverordnung des Landes NRW, die individuellen Sport auf privaten und öffentlichen Anlagen im Freien vorsieht, passt. „Wir hatten allein am Mittwoch 40 Buchungen, das läuft echt gut“, sagt Marion Weißhoff-Günther, die Vorsitzende des TV Ratingen. Da sich dessen Angebot seit Dienstag aber vor allem auf Fitness für Erwachsene bezog, hat der größte Ratinger Sportverein noch nachgerüstet und speziell für Kinder und Jugendliche ein Programm erstellt, das ab dem Wochenende verfügbar ist. „Wir ertragen es einfach nicht mehr, dass sich Kinder nicht sportlich bewegen und bieten deshalb diese ,Sportgelegenheiten’ auf unserem Vereinsgelände an“, sagt Weißhoff-Günther.

Das Angebot sieht zwei Schwerpunkte vor: eine Bewegungsolympiade am Samstag und Sonntag sowie ein Trendsport-Training am Freitag und Dienstag. Initiatorin des Jugendprogramms ist Lena Kreft. Sie sagt: „Wir haben bei der Familienolympiade ein super Stationsprogramm gestaltet, das der ganzen Familie Fitness, Abwechslung und hoffentlich auch ganz viel Spaß beim Sport miteinander bietet. Mit einer Kiste voller Materialien und den dazugehörigen Stationskarten schicken wir die Familie in den Parcours, den es zu bewältigen gilt.“ Zehn Stationen gibt es auf dem Ascheplatz beziehungsweise der Beachvolleyball-Anlage des TV am Stadionring zu bewältigen, unter anderem dabei sind Frisbee-Golf, eine Geschicklichkeitsstaffel, Handball-Zielwurf oder Hula Hoop. „Bewegungsaufgaben fördern Kraft, Ausdauer, Koordination, Schnelligkeit und Beweglichkeit aller Familienmitglieder und bieten so eine perfekte Möglichkeit, das schöne Wetter am Wochenende auszunutzen“, findet Kreft.

Die Stationen sind in einer festen Reihenfolge immer nur alleine beziehungsweise als ein Haushalt zu durchlaufen, wie es die Lockerung der Coronaschutzverordnung erlaubt. Die Übungen werden per Laufkarte und durch Erklärungen an den Stationen beschrieben, alle notwendigen Materialien erhalten die Familien beim Betreten der Anlage. Damit sich die einzelnen Familien Coronaschutz-konform nicht begegnen, ist eine Anmeldung unter www.tv-ratingen.de zwingend erforderlich. Alle 30 Minuten können Samstag und Sonntag zwischen 12 und 17 Uhr Familien in den Parcours starten. Eine medizinische Maske muss getragen und darf nur zum Absolvieren der jeweiligen Station abgenommen werden.

Bereits am Freitag und dann wieder am Dienstag gibt es von der Trendsportabteilung des TV unter Federführung von Lino Glöckler einen Move-Parcours für Jugendliche ab zwölf Jahren auf dem Outdoor-Platz am Stadionring. Auch hier gilt die Regel: Alleine, zu zweit oder Jugendliche, die zu einem Haushalt gehören, dürfen zusammen starten. An fünf Stationen gibt es Training mit QR-Code-Visualisierung: Jeder Jugendliche scannt pro Station mit seinem Smartphone den QR-Code und bekommt dann Bewegungsideen zu jeder Station mitgeteilt. Die Aufgaben bestehen aus Koordinationstraining, Kraft und Beweglichkeit. Dabei soll es laut TV aber um „coole Moves“ gehen, bei denen man trotzdem das Gefühl hat, sich ausgepowert zu haben.

Die Anmeldung ist obligatorisch und erfolgt über die Internetseite des Klubs über Sportmeo. Die Termine sind der morgige Freitag, der darauffolgende Dienstag und der dann kommende Freitag. Los geht es jeweils ab 15.30 Uhr, pro Viertelstunde können die Jugendlichen loslegen. Auch hier muss eine medizinische Maske getragen werden, die aber an den Stationen abgesetzt werden kann. Desinfektionsmittel für die Geräte stellt der TV.

Laut Deutschem Olympischen Sportbund (DOSB) können durch den Lockdown im Amateur- und Breitensport bis dato rund 7,3 Millionen Kinder nicht in ihren Sportvereinen trainieren. Dank der ersten kleinen Lockerung können die Klubs nun dem Bewegungsmangel zumindest etwas entgegenwirken. „Wir hoffen, dass wir ab 8. März wieder ein bisschen mehr dürfen“, sagt Weißhoff-Günther mit Blick auf die nächste Ministerpräsidentenkonferenz am kommenden Mittwoch, in der es weitere Lockerungen der Einschränkungen, die zunächst bis 7. März gelten sollen, geben könnte. „Wir sind gewappnet für alles, was wir draußen anbieten können, auch in Kleingruppen, was ja der nächste Schritt zu etwas mehr Normalität sein könnte“, sagt Weißhoff-Günther und ergänzt: „Die Regeln macht die Politik, aber es ist unsere Verpflichtung, innerhalb dieser Regeln unseren Mitgliedern etwas anzubieten.“