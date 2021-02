Kostenpflichtiger Inhalt: Unterstützung in der Pandemie : Das soll der Corona-Hilfsfonds leisten

Mit Maske und hinter einer Trennscheibe: Michael Schneider, Vorsitzender des Stadtsportverbandes Ratingen, spricht über den Corona-Hilfsfonds für Vereine. Foto: Georg Amend

Exklusiv Ratingen Bislang haben die Sportvereine der Stadt kaum eine Möglichkeit, finanzielle Hilfen in der Pandemie in Anspruch zu nehmen. Das will der Stadtsportverband Ratingen ändern. Dessen Vorsitzender Michael Schneider erklärt die Idee dahinter.