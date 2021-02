Antrag der SPD-Fraktion : Straßenkataster könnte die Anwohner entlasten

Die SPD will Anwohner bei Straßenbaubeiträgen entlasten. Foto: dpa/Christoph Soeder

Tönisvorst Um Anwohner finanziell zu entlasten, wenn die Straße vor ihrer Haustüre ausgebaut wird, hat die Tönisvorster SPD-Fraktion beantragt, ein Straßen- und Wegekonzept zu erstellen. Nur dann gebe es Fördermittel.

Jeder Hauseigentümer weiß: Es kann teuer werden, wenn die Straße vor der Tür neu geteert oder gar komplett saniert und ausgebaut wird. Während in einigen Bundesländern die Straßenausbaubeiträge abgeschafft worden sind, zahlen die Bürger in Nordrhein-Westfalen kräftig mit. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses der Stadt Tönisvorst hat die SPD-Fraktion jetzt beantragt, die Verwaltung möge ein Straßen- und Wegkonzept gemäß den Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes (KAB) aufstellen. Nur dann würde das Land 50 Prozent der Kosten mitfinanzieren, erläuterte Hans-Joachim Kremser (SPD) den Hintergrund.