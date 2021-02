Bachlauf : ME-Sport organisiert alternative Variante

2019 startete der Bachlauf noch ganz normal. Foto: Blazy, Achim (abz)

Mettmann Der Bachlauf von ME-Sport, der traditionell am 1. Mai steigt, wird wegen der Corona-Pandemie auch in 2021 nicht in seiner gewohnten Form über die Bühne gehen. Im vergangenen Jahr stellte das Organisationsteam kurzfristig eine Alternative zur Großveranstaltung auf die Beine.

Diesmal kann sich der Verein schon früher darauf vorbereiten. Die 16. Auflage steigt erneut im Corona-Format – also mit Abstand. Und er zieht sich wieder über eine ganze Woche, also von Samstag 1. Mai, 8 Uhr bis Freitag, 7. Mai, 20 Uhr. Die Distanzen fürs Laufen und Walken sind 500 Meter, fünf Kilometer und zehn Kilometer. Die Anmeldung erfolgt übers Meldeportal, per E-Mail gibt es eine Bestätigung und mit einer weiteren E-Mail kommt dann die Startnummer zum Ausdrucken am PC. Wenige Tage vor dem Start des Bachlaufs folgt noch der Link, unter dem die Teilnehmer ihre Laufzeit hochladen können. Dann ist alles bereit, um mit der Startnummer am Trikot auf die selbstgewählte Laufstrecke zu gehen. Ab dem 10. Mai 2021 ist es dann auch möglich, die persönliche Urkunde für den „Bachlauf mit Abstand“ auszudrucken.

(bs)