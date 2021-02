Leichtathletik in der Pandemie : Geglückte Premiere der ASC-Traditionsveranstaltung

Ratingen Der virtuelle Winterlauf statt des Neujahrslaufs wurde so gut angenommen, dass der ASC Ratingen West nun über einen Frühjahrslauf nachdenkt, um die Zeit bis Anfang Februar 2022 zu überbrücken. Zudem hat der Klub mit dem Stadtarchiv Videos alter Läufe veröffentlicht.

Die Premiere kann als geglückt bezeichnet werden. Nachdem der ASC Ratingen West seinen traditionellen Neujahrslauf am 10. Januar aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht hatte abhalten können, war der Klub ins Internet ausgewichen und hatte erstmals einen virtuellen Winterlauf angeboten. Die Laufstrecken waren mit den üblichen Streckenlängen nahezu identisch, nur der Bambini-Lauf und die Schülerläufe waren zur Vereinfachung an die Bahnlängen der Leichtathletik angepasst.

Nun ist der virtuelle Lauf, bei dem Sportler ihre Zeiten an den ASC übermitteln konnten, beendet. „Insgesamt sind wir mit der Veranstaltung sehr zufrieden, und es hat uns sehr viel Spaß gemacht, für Abwechslung während dieser ungewöhnlichen Zeit zu sorgen“, sagt ASC-Vizepräsidentin Ingrid Kohlen, die aber auch ergänzen muss: „Allerdings lief fast alles gegen uns, was nur passieren kann, wenn man etwas Alternatives anbietet: Erst sind die Schulbeteiligungen der Pandemie gänzlich zum Opfer gefallen, und zum Abschluss verhinderte das harte Winterwetter einen krönenden Abschluss, so dass viele Läufer und Läuferinnen ihre Läufe nicht mehr absolvieren konnten.“

Für kühle und dunkle Winterabende hält der ASC aber auch noch ein paar besondere Schmankerl bereit. In Zusammenarbeit mit dem Ratinger Stadtarchiv hat der Sportverein Aufnahmen früherer Silvester- und Neujahrsläufe aufbereitet und diese auf der ASC-Homepage bereitgestellt. Wer also derzeit im Lockdwon nichts Besseres zu tun hat, kann einmal schauen, ob er sich selbst, Verwandte, Freunde, Nachbarn, Kinder, Enkel und so weiter bei den Läufen aus den Jahren 1983, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003 und 2004 entdeckt. Nebenbei gibt es noch Interviews und Siegerehrungen mit Ratinger Prominenten, und man erhält auch noch einen Blick auf die Ratinger Innenstadt in früheren Zeiten. „Allzu hohe Ansprüche sollte man aber nicht haben, es handelt sich nicht unbedingt um professionelle Aufnahmen, und die zurzeit viel beschriebene Digitalisierung war noch nicht hinlänglich bekannt. Lohnen tut es sich trotzdem“, schreibt der ASC, der viel Spaß bei der Betrachtung wünscht.