Nachruf Manfred Haufs : TuS Lintorf trauert um seinen Ehrenpräsidenten

Im Jahr 2008 stellte Manfred Haufs die Chronik des TuS 08 Lintorf zum 100-jährigen Bestehen des Vereins vor. Der Titel „MIt Tradition in die Zukunft“ ist immer noch Leitmotiv des Klubs. Foto: Blazy, Achim (abz)

65 Jahre war er Mitglied im TuS 08 Lintorf und prägte ihn entscheidend mit: Am Sonntag ist „Männe“ Haufs mit 77 Jahren verstorben. Sein Verein hat die Lebensgeschichte des Mannes gewürdigt, der unter anderem beim „TuSfit“ und der 100-Jahr-Chronik federführend war.

Es ist ein großer Verlust nicht nur für den TuS 08 Lintorf, sondern für den gesamten Stadtteil und darüber hinaus: Am Sonntag ist Manfred „Männe“ Haufs im Alter von 77 Jahren verstorben. In fast 66 Jahren prägte er als Sportler, Trainer und Funktionär den Klub, der unlängst bereits in Charly Mentzen eine andere Ikone verloren hatte. Der TuS würdigt nun auch die Lebensgeschichte seines Chronisten und Ehrenpräsidenten.

Als Elfjähriger wurde Manfred Haufs am 1. Oktober 1955 Mitglied im TuS 08 Lintorf. Nach seiner aktiven Zeit als Sportler der Turn- und Feldhandballabteilungen übernahm er schon früh ehrenamtliche Tätigkeiten. Nachdem er einige Jahre als Spielführer und später als Trainer für die Handballabteilung aktiv war, in der später auch seine Söhne Stefan und Thorsten spielten, wurde er am 25. August 1988 als Sozialwart in den Vorstand des Gesamtvereins gewählt. Viele kleinere und größere Projekte, der Kampf um die Lintorfer Bäder sowie Querelen um Spiel- und Startgemeinschaften in einzelnen Abteilungen bestimmten in der Folgezeit seine Arbeit.

Ein besonderes Anliegen der Führungsmannschaft um Manfred Haufs war die Ausrichtung auf die Zukunft. Zu den Visionen gehörte die Errichtung einer vereinseigenen Sportanlage. In der Mitgliederversammlung vom 6. Mai 1999 wurde dieser Beschluss einstimmig bestätigt. Der Rat der Stadt Ratingen stellte am 4. September 2001 dem TuS das erforderliche Gelände am Sportplatz des Breitscheider Weges in einem Erbbaurechtsvertrag zur Verfügung.

Neben den daraus resultierenden Arbeiten stellte sich ab dem Jahre 2003 der Verein unter Federführung von Manfred Haufs einer neuen gesellschaftspolitischen Herausforderung. Die „Offene Ganztagsschule“ (Ogata) wurde in Lintorf der Reihe nach von allen Grundschulen eingeführt. Hierbei übernahmen qualifizierte Übungsleiter des TuS 08 die sportliche Betreuung der Schüler in den Nachmittagsstunden.

Mit der Stilllegung und dem späteren Abriss des „Haus Anna“ ging dem Verein sowohl die Trainingsstätte der Tanzabteilung als auch der große Veranstaltungssaal für diverse Feiern und Feste verloren. Diese Tatsache gab den Planungen des „Multifunktionalen Vereinsheimes“ einen weiteren Schub. Am 17. Februar 2005 erfolgte die Vertragsunterzeichnung, am 15. Juli war Richtfest, und vom 18. bis 20. November 2005 erfolgte die Eröffnung des „TuSfit – Zentrum für Gesundheit, Fitness und Sport“. Und die Hoffnungen und Prognosen wurden Realität.

Wie schon bereits 2003 bei der Einführung der Ogata war die Vereinsarbeit von Manfred Haufs geprägt durch sein Engagement für die Kinder und Jugendlichen. In vielen traditionellen Sportarten hatte der TuS 08 Angebote für den Breitensport. Damit wurde auch die Basis gelegt für den Wettkampf-, Leistungs- und Spitzensport. Es gab individuelle Sportangebote für alle Altersgruppen, vom Krabbelalter bis zu den Senioren. Dank Manfred Haufs’ Arbeit und seinem Leitgedanken „Kinder sind unsere Zukunft!“ entwickelte das „TuSfit“ ein breites Angebotsspektrum: Kinderbetreuung, Mutter-und-Kind-Angebote und die Zusammenarbeit mit den Kindergärten, Grundschulen und weiterführenden Schulen vor Ort füllten seinen Anspruch für eine altersgerechte und spielerische Heranführung an die Bewegung und den Sport im TuS 08 mit Leben.

Selbst der Eintritt in das Rentnerdasein stoppte Manfred Haufs, der als IT-Mitarbeiter bei IBM in Düsseldorf tätig gewesen war, und seine Vorstandskollegen nicht. Die Vorbereitungen für das Jubiläum des 100-jährigen Vereinsbestehens im Jahre 2008 liefen bereits ein Jahr vorher an. Viele Einzelveranstaltungen wurden im Festjahr, in dem Manfred Haufs auch zum neuen „Leiter Sport“ des TuS gewählt wurde, durchgeführt. Neu initiiert wurde der Lintorfer Citylauf, der an die alten Lauftraditionen der 60er und 70er Jahre anknüpfen sollte und zu einer neuen Traditionsveranstaltung wurde. Die Festwoche vom 23. bis 31. Mai 2008 stellte den Höhepunkt des Jubiläumsjahres dar und war ein weiterer Meilenstein in der Vereinsgeschichte. Dank Manfred Haufs’ Initiative konnte der TuS 08 zu diesem Jubiläum eine ausführliche Chronik herausbringen: „Mit Tradition in die Zukunft“ hieß sie, und der TuS 08 betont: „Diesen Titel sehen wir nach wie vor als Grundmaxime des Leitbildes des Vereins, den Verein für die Zukunft auszurichten, ohne die alten, bewährten Sportarten mit ihren Traditionen zu vernachlässigen.“ Stolz ist der TuS zudem auf seinen Bildband anlässlich des 110-jährigen Bestehens.

Manfred Haufs wirkte aber nicht nur im TuS 08. Als Mitglied des 1950 gegründeten Vereins Lintorfer Heimatfreunde setzte er sich auch dort vorbildlich dafür ein, dass die heimatliche Geschichte und das Brauchtum im Ratinger Stadtteil in der Öffentlichkeit gefördert werden. Seine durch ausgiebige Recherchen in Chroniken, Archiven und Bibliotheken erarbeiteten Ergebnisse finden sich nicht nur in der Chronik des TuS 08 wieder, sondern zudem auch in dem vom Heimatverein herausgegebenen Jahrbuch „Die Quecke“. Im Jahr 2010 wurde der historische Ortsrundgang durch Lintorf „3000 Schritte gehen“ seiner Bestimmung übergeben. 15 historische zum Teil unter Denkmalschutz stehende Gebäude können seitdem erwandert werden. Ohne Manfred Haufs würde es diesen historischen Rundgang in Lintorf nicht geben. Durch sein vielfältiges und vereinsübergreifendes Engagement untermauerte er seine Bereitschaft, sich für den Sport und die Historie in seiner Heimatstadt einzubringen.

Für seine Dienste im Verein erhielt Manfred Haufs am 7. Mai 1980 das silberne und am 7. Mai 1995 das goldene Vereinsabzeichen. Am 7. Mai 2008 wurde er zum Ehrenmitglied und im Juli 2019 zum Ehrenpräsidenten des TuS 08 ernannt. Zu Beginn seiner Vorstandarbeit hatte der Verein 1300 Mitglieder, heute sind es mehr als 3000. Neben rund 120 Trainern, Übungsleitern und Helfern hat der Verein nunmehr 14 festangestellte Mitarbeiter und etliche weitere Angestellte. Aus einem mittleren Sportverein wurde dank Manfred Haufs ein Großverein.