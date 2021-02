Unfall in Ratingen : 13-Jähriger verursacht Unfall mit dem Wagen des Vaters

Unfall in Ratingen

Ratingen Ein 13-Jähriger rammte bei dem Versuch, den Wagen seiner Eltern aus einer Parklücke zu bugsieren, zwei Fahrzeuge. Die Polizei erstattet Strafanzeige gegen den Minderjährigen, aber auch gegen seine Eltern.

(RP/kle) Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte am Dienstagabend eine Verkehrsunfallflucht an der Bergiusstraße mit drei beteiligten Fahrzeugen geklärt werden. Ein 13-Jähriger hatte bei dem Versuch, das Fahrzeug seines Vaters auszuparken, zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt und war anschließend geflohen. Der Schaden wird nach Angaben der Polizei auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Das war geschehen: Gegen 20.10 Uhr hatte eine Anwohnerin von dem Balkon ihrer Wohnung aus einen lauten Knall wahrgenommen. Sie beobachtete einen weißen VW Tiguan, der bei dem Versuch, aus einer Parklücke am Fahrbahnrand der Bergiusstraße auszuparken, sowohl das hintere als auch das vordere Fahrzeug beschädigte. Der Fahrer brach schließlich den Ausparkversuch ab und verließ das Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Ein vor dem Unfallfahrzeug am Fahrbahnrand abgestellter blauer VW Tiguan wies Schäden am hinteren Stoßfänger auf. Ein hinter dem weißen VW abgestellter blauer Daimler Benz, A160d hatte Unfallschäden an der vorderen Stoßstange.