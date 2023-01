Eishockey Felina Klare steigt mit dem deutschen U18-Team auf

Das deutsche Team war mit dem Vorsatz zum Turnier im Südtiroler Ritten gefahren, als Sieger den Aufstieg in die Top-Division der IIHF zu schaffen. Das gelang, und der Jubel bei Mannschaft und Offiziellen war groß. Norwegen und Ungarn wurden jeweils 3:1 besiegt, gegen Österreich behielt das DEB-Team mit 2:0 die Oberhand. Durch die Ergebnisse in den anderen Partien stand die deutsche Mannschaft schon vor dem finalen Spiel gegen Frankreich als Turniersieger fest. Doch auch diese Begegnung gingen die Mädels von Trainerin Franziska Busch engagiert an. Am Ende wurde das Spiel durch ein Tor entschieden. Dies fiel im Penaltyschießen für die Equipe.