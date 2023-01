Schwimmen TVR erfolgreich bei seinem Schwimmfest

Beim Winterschwimmfest stand Petra Zierz vorerst zum letzten Mal am Beckenrand – sie kann die Aufgabe als Trainerin nicht weiter wahrnehmen. Kastner: „An dieser Stelle möchte ich mich bei Petra herzlich im Namen des TVR bedanken, die über viele Jahre als Trainerin der jüngeren Wettkampfmannschaften die Grundlagen gelegt hat, auf denen dann in der weiteren Entwicklung aufgebaut wurde. Viele unserer erfolgreichsten Aktiven wurden bei den ersten Schritten in den Wettkampfsport von ihr begleitet und sehr gut vorbereitet.“