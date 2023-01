Handball, Landesliga TV Ratingen gewinnt das Abstiegs-Schlüsselspiel deutlich

Die erste Hälfte dagegen verlief längst nicht so, wie man es erhofft hatte. Das Angriffsspiel war sehr linkslastig, auf Ron Czarnecki abgestimmt oder auf den schnellen Liam Lassalle. Zudem kam der beste TVer, Jonas Oberwinster, als Rechtshänder auch meist über links. Das durchschauten die Essener, stellten ihr Abwehrspiel darauf ein, und Ratingen geriet oft in Rückstand. So 6:8 (16.) und wenig später 8:10 (19.). Aber mit dem Tempo des TV kamen die Gäste später nicht mehr klar. 21:16 hieß es nach 40 Minuten und 29:24 sechs Minuten vor dem Ende. Essen baute immer mehr ab, der TV konnte zulegen. So durch die Steigerung von Peter Remke auf halbrechts. Der 28-jährige Rechtshänder lieferte in der Endphase ein ganz starkes Spiel. Zudem war der TV auf der Torwart-Position mit Max Scholz und Tim Pawlik erheblich besser besetzt. Und so freute sich Trainer Stefan Oberwinster über die wichtigen Punkte: „Ich habe der Mannschaft in der Pause gesagt, sie soll mehr auf Schnelligkeit setzen. Schnelle Spieler haben wir schließlich, und mit dieser Vorstellung sind alle hoch zufrieden.“