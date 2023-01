Handball, Ober- und Verbandsliga TuS 08 Lintorf feiert ersten Auswärtssieg

Dann sagte Pressewart Hajo Pfeiffer zum Auswärtssieg: „Das sind extrem wichtige Punkte. Die Mannschaft ist nun gelöster, auch wenn es einmal nicht so richtig rund läuft wie beim 25:25 in der Endphase. Auch das warf sie nicht um.“ Der LTV kam jedenfalls am Ende nicht mehr heran, und am kommenden Samstag steht wieder ein ganz wichtiges Auswärtsspiel an. Es geht beim Rückrunden-Auftakt in den Solinger „Bunker“ zun TSV Aufderhöhe. Wieder Abstiegskampf pur für den Aufsteiger vom Breitscheider Weg.