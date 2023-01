Fußball, Testspiele Kantersieg für Hösel, Lehrstunde für Heiligenhaus

Der SV Hösel hat Türkgücü Ratingen im Sonntag-Testspiel keine Chance gelassen und an der Schwarzbachstraße, der Heimat von Türkgücü, 6:1 gewonnen. Dabei begannen die Gastgeber stark, sie führten früh durch Maurice Rath 1:0. Dann 1:1 durch Luca Tunger und Halbzeit. Anschließend fielen die Höseler Treffer wie reife Früchte. Deren Trainer Benny Schröder musste seinen Torwart Sebastian von der Groeben im Feld einsetzen, und der zeigte mit seinem Treffer, dass er auch gut schießen kann. Zudem trafen Tom Pasky (2), Nick Hartmann und Timo Kemper. Schröder zum Testspiel-Sieg: „Wir haben sechs nette Tore geschossen und auch einige Erkenntnisse gesammelt. Es ist in Ordnung.“ Mevlut Aydin, der Türkgücü-Boss: „Wenn man so früh die Führung erzielt, muss eigentlich mehr herauskommen. Aber es sollte für alle Spielpraxis geben, das war uns wichtig.“