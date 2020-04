Sportgespräch : TuS 08 Lintorf überreicht die nächsten Masken

Masken-Übergabe des TuS an das Bethesda und das Fliedner. Foto: TuS 08

Lintorf Der TuS 08 Lintorf hatte seine Mitglieder und Freunde schon dazu aufgerufen, Behelfs-Mund-Nasenmasken zu nähen, lange bevor wegen der Coronavirus-Pandemie eine Maskenpflicht in NRW Thema wurde. 200 Stück hat der Verein schon an das Haus Salem überreicht, nun folgten 300 für das Haus Bethesda und das Fliedern-Krankenhaus.

Die erste Aktion war schon erfolgreich, die zweite noch mehr: Nachdem der TuS 08 Lintorf dem Altenzentrum Haus Salem 200 von seinen Mitgliedern und Freunden genähte „Behelfs-Mund-Nasenmasken“ (BNM) zur Verfügung gestellt hatte, gab es nun 300 Masken für zwei Einrichtungen: das Haus Bethesda für demenzkranke Menschen und das Fliedner-Krankenhaus in Lintorf. „Zusammenhalt und Unterstützung derer, die unser Gesundheitssystem aufrechterhalten beziehungsweise Mitmenschen pflegen, haben in dieser von Einschränkungen geprägten Zeit durch das Coronavirus oberste Priorität“, schreibt der TuS, der diese Aktion schon lange begonnen hatte, bevor es eine Maskenpflicht in NRW gab.