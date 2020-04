Leichtathletik : „Es hätte nicht schön werden können“

Ratingen Am Freitag gab es die Gewissheit: Im Jahr 2020 wird es aufgrund der Coronavirus-Pandemie kein Mehrkampf-Meeting im Ratinger Stadion geben. Der TV Ratingen freut sich aber schon auf die Ausrichtung der 24. Auflage in 2021.

So unschön der Gedanke für die Leichtathletik-Fans auch ist – alles andere als die Entscheidung, das Mehrkampf-Meeting im Ratinger Stadion in diesem Jahr abzusagen, wäre schwer zu vermitteln gewesen. Immerhin sind die Olympischen Spiele in Tokio aufgrund der Coronavirus-Pandemie bereits um ein Jahr auf 2021 verschoben worden, und in den vergangenen Tagen traf es immer mehr Veranstaltungen des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV), die ersatzlos gestrichen werden mussten (siehe Info-Kasten). Und so war die Nachricht, die der DLV am Freitagnachmittag kommunizierte, zwar nicht mehr wirklich überraschend, aber sie brachte Gewissheit: Das Meeting fällt in diesem Jahr aus. Darauf hatten sich die Deutsche Leichtathletik-Marketing GmbH (DLM) als Veranstalter, der DLV und der Ausrichter TV Ratingen geeinigt.