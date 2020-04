Fitness zu Hause : TV Ratingen streamt ab Montag seine Sportstunden

Ratingen Nachdem Sportvereine ihr Angebot aufgrund der Coronavirus-Pandemie derzeit nicht in gewohnter Form anbieten können, sind viele auf digitale Versionen umgestiegen. So auch der TV Ratingen, der ab Montag einige seiner Sportstunden live streamen wird.

Seit Beginn der corona-bedingten Einstellung des Sportbetriebs hält der TV Ratingen seine Mitglieder digital weiter fit. Angefangen über kleine Bewegungstipps für zu Hause wurde in den vergangenen Wochen eine Videoplattform aufgebaut, die ein großes Repertoire an Stundenbildern aus den Bereichen Fitness- und Gesundheitssport bietet.

Ab Montag geht es unter dem Hashtag #TVRatingentrainiertzuhause noch einen Schritt weiter: Der Verein wird Sportstunden live streamen und durchführen. Dies funktioniert über die Internet-Plattform „Zoom“. Die Teilnehmer können sich dafür digital in den Kurs einwählen und anschließend mit ihrem bekannten Trainer mitmachen. Zum Start am Montag um 18 Uhr gibt Anja Sidar aus der Abteilung Gruppenfitness eine Stunde Body Styling. Um 19 Uhr folgt eine Stunde Yoga. In den nächsten Tagen soll das Angebot ausgeweitet werden.