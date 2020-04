Lupe auf: Lars Brümmer : „Angermunder Roggisch“ wird Trainer in Langenfeld

Ratingen Der Abwehrspezialist des TV Angermund, Lars Brümmer, übernimmt zur neuen Saison den Handball-Regionalligisten SG Langenfeld. Dadurch wird der 30-jährige Ratinger weniger Zeit haben, selber aktiv zu sein. Wann immer es geht, wird er aber in Angermund sein.

Also eine Herkulesaufgabe für den bärenstarken Abwehrspezialisten, der überall gerne mit dem Weltmeister von 2007 Oliver Roggisch (Rhein-Neckar-Löwen/ 205 Länderspiele) verglichen wird. Schon im vergangenen Winter fragte Dennis Werkmeister, der Manager der SG Langenfeld, bei ihm an, ob er sich den Job als Cheftrainer bei der SGL vorstellen kann. Das blieb lange Zeit unter dem Mantel des Schweigens, aber jetzt ist alles offiziell. Brümmer übernimmt. Und derzeit gilt es, die neue Mannschaft zu erstellen. „Dennis und ich machen das weitgehend gemeinsam“, so der studierte Sportwissenschaftler. „Aber es gibt auch Leute im Hintergrund, die uns behilflich sind.“

Der Angermunder Reserve-Spielertrainer Peter Mentzen hatte gehofft, auch in der kommenden Landesliga-Spielzeit mit Brümmer im Mittelpunkt eine starke Mannschaft erstellen zu können. Das freilich wird nicht nach den Wünschen des Lintorfer Lehrers laufen. „Wenn ich die Zeit haben sollte, beim TVA mitzuspielen, dann werde ich das natürlich machen“, so Brümmer über seinen Heimatverein. „Aber es wird schwierig. Allerdings verlief das in der jüngeren Vergangenheit ebenso.“ Da war der 30-Jährige vier Jahre für die Jugend-Koordination von TuSem Essen zuständig. Für die in der Bundesliga spielende A-Jugend war er als A-Lizenzinhaber der Cheftrainer. Aber immer, wenn es sich machen ließ, sah man ihn in seinem „zweiten Wohnzimmer“, der Walter-Rettinghausen-Halle. Wo er schließlich schon in der Jugend gespielt hat. Während seines Studiums in Köln spielte er beim Mittelrheinischen HSV Bocklemünd.