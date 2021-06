Ratingen West : Drei Verletzte bei Unfall mit Linienbus

Ratingen West Aufgrund des Zusammenstoßes fiel in dem Bus eine 21-jährige Frau mit ihrer fünf Jahre alten Tochter zu Boden. Während die beiden glücklicherweise nur leicht verletzt wurden, wurde eine weitere Mitfahrerin, eine 34-jährige Ratingerin, schwer am Arm verletzt, als sie durch den Bus geschleudert wurde.

(RP) Am Dienstagmorgen kam es auf der Westtangente zu einem Verkehrsunfall mit einem Bus der Linie 759. Dabei wurden drei Personen verletzt, eine davon musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach dem aktuellen Stand der Unfallermittlungen war gegen 8.50 Uhr ein 57 Jahre alter Busfahrer aus Ratingen mit einem Linienbus der Rheinbahn über die Westtangente in Richtung Volkardeyer Straße gefahren. Kurz vor der Einmündung an der Dresdener Straße soll er laut Aussagen von Zeugen mehrere Autos überholt haben, wozu der Mann seinen Bus auf die Gegenfahrbahn steuerte. Als ihm nun ein Fahrzeug entgegenkam und der Busfahrer daraufhin wieder auf seine Spur nach rechts einscheren wollte, stieß der Linienbus mit dem BMW eines 48-jährigen Ratingers zusammen. Aufgrund des Zusammenstoßes fiel in dem Bus eine 21-jährige Frau mit ihrer fünf Jahre alten Tochter zu Boden. Während die beiden glücklicherweise nur leicht verletzt wurden, wurde eine weitere Mitfahrerin, eine 34-jährige Ratingerin, schwer am Arm verletzt, als sie durch den Bus geschleudert wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro.