Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Nur drei neue Infektionen im Kreisgebiet

Kreis Mettmann Sieben Städte im Kreisgebiet sind am Montag ohne Corona-Neuerkrankung. Die Inzidenz sinkt weiter. Es gab aber auch einen weiteren Todesfall.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Montag kreisweit 276 Infizierte erfasst, 18 weniger als am Sonntag. Davon leben in Erkrath 42 (+1; 1 neu erkrankt), in Haan 10 (+/-0; 1 neu), in Heiligenhaus 22 (-3; 3 genesen), in Hilden 42 (-2; 2 genesen), in Langenfeld 31 (-2; 2 genesen), in Mettmann 13 (+/-0), in Monheim 30 ((+/-0), in Ratingen 26 (-3; 1 neu, 4 genesen), in Velbert 57 (-1; 1 genesen) und in Wülfrath 3 (+/-0).