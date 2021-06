Großes Symposium : Internationale Wissenschaftler in Hösel

Anlass war die Volksabstimmung in Oberschlesien vor 100 Jahren. Veranstaltung wurde übertragen.

Hösel (RP) 30 Wissenschaftler aus Polen , Deutschland, Tschechien, Ungarn, Österreich und dem Vereinigten Königreich kamen am Wochenende auf Einladung des Stiftungsvorstandes im Haus Oberschlesien zu einem internationalen Wissenschaftsaustausch zusammen. Thema war das 100-jährige Bestehen der Volksabstimmung in Oberschlesien 1921. Ehrengäste dieser Veranstaltung, die auch via YouTube in Deutsch und Polnisch live gestreamt wurde, waren der Minister für Bundes-, Europaangelegenheiten und Internationales des Patenlandes Nordrhein-Westfalen, Dr. Stefan Holthoff-Pförtner, und der Landesbeauftragte für die Belange der deutschen Heimatvertriebenen, Aussiedler und Spätaussiedler, Heiko Hendriks.

Vorstandsvorsitzender Sebastian Wladarz wies in seiner Eröffnungsrede auf die unterschiedliche Erinnerungskultur hin: „Die Volksabstimmung in Oberschlesien liegt nun schon 100 Jahre hinter uns. Eigentlich genug Zeit, um ‚Abstand zu gewinnen‘. Trotzdem bin ich mir dessen bewusst, dass die Erinnerungskultur daran sehr unterschiedlich ist. Während sie bei uns in Deutschland fast gänzlich fehlt, legt das Gedenken in Polen den Schwerpunkt auf die Ereignisse rund um den Urnengang, insbesondere auf die sogenannten Schlesischen Aufstände. Dies wird gerade in diesem Jahr ganz deutlich.“