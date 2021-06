Heiligenhauser Betrieb : Zwei Feuerwehrleute bei Einsatz verletzt

Heiligenhaus Sonntagnacht: Brand in metallverarbeitendem Betrieb.

(RP/kle) In der Sonntagnacht, kurz vor ein Uhr, wurde die Feuerwehr Heiligenhaus an die Hauptstraße alarmiert. In einem metallverarbeitenden Betrieb war es zu einem Maschinenbrand gekommen. Bei den Löscharbeiten verletzten sich zwei Feuerwehrleute. Nach intensiver Erkundung fanden die Einsatzkräfte die Ursache für den Brandrauch in einem Betrieb an der Bahnhofstraße. Dort war es zu einem Schmorbrand in einer Produktionshalle. Um 1.11 Uhr heulten im gesamten Stadtgebiet die Sirenen.