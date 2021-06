Corona-Lage am Sonntag : Über 100.000 Menschen im Kreis Mettmann komplett geimpft

Kreis Mettmann Am sechsten Tag in Folge liegt die Inzidenz unter 35. Ab Montag gelten weitere Lockerungen im Kreis Mettmann. Am Sonntag meldet das Gesundheitsamt zehn Neuinfektionen. Unser Überblick über die aktuellen Zahlen.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Sonntag 294 aktuell Infizierte erfasst, 30 weniger als am Freitag. Davon leben in Erkrath 41 (+1; 3 neu erkrankt, 2 genesen), in Haan 10 (+1, 2 neu erkrankt, 0 genesen), in Heiligenhaus 25 (+2; 6 neu erkrankt, 4 genesen), in Hilden 44 (-1; 4 neu erkrankt, 5 genesen), in Langenfeld 33 (-7; 3 neu erkrankt, 10 genesen), in Mettmann 13 (-3; 0 neu erkrankt, 3 genesen), in Monheim 30 (-6; 2 neu erkrankt, 8 genesen), in Ratingen 29 (-15; 0 neu erkrankt, 15 genesen), in Velbert 58 (-9; 4 neu erkrankt, 11 genesen) und in Wülfrath 3 (-1, 0 neu erkrankt, 1 genesen). Ingesamt meldet der Kreis am Samstag 14 und am Sonntag zehn Neu-Infektionen.